Gli auguri di Giorgia Meloni al gruppo di Fratelli d’Italia di Vimercate VIDEO

Gli auguri di Giorgia Meloni al gruppo di Fratelli d’Italia di Vimercate.

Un video per augurare il meglio al gruppo vimercatese in occasione dell’inaugurazione della sede cittadina.

Una sorpresa accolta con grande entusiasmo, arrivata al presidente provincia del partito, Rosario Mancino, e presto diffusa a tutti i militanti.

La leader nazionale Giorgia Meloni, appresa la notizia del taglio del nastro della nuova sede, a Velasca, avvenuto venerdì scorso, ha voluto inviare i propri auguri.

“Mando un saluto affettuoso agli amici di Vimercate – ha detto in video – E’ importante far capire alla città che Fratelli d’Italia c’è”.

Meloni si è anche detta felice dell’adesione al partito dell’ex esponente di Forza Italia, Cristina Biella.

“Sono felice della contestuale adesione di Cristina Biella – ha aggiunto – unica voce del centrodestra in Consiglio comunale. Dobbiamo stare in Consiglio e tra la gente per costruire un progetto e tornare a governare la città”.