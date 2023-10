Alcuni ragazzini gli avevano rubato la bici, i genitori dei baby-ladri gliene hanno comprata un’altra, scusandosi per la bravata dei figli. Che, per punizione, faranno volontariato in Comune. Una bella lezione quella data da queste famiglie ai loro ragazzi, che circa un paio di settimane fa avevano rubato una bicicletta in piazza Cavour a Barlassina.

Gli rubano la bici, i genitori dei baby-ladri gliela ricomprano

Una bravata, uno scherzo, un gesto di poco conto per loro, ma che poi gli si è ritorto contro. Gli adolescenti hanno infatti portato questa vecchia bici in collina e l’hanno nascosta in uno dei tanti boschetti della zona, ma quando sono andati a cercarla si sono accorti che non c’era più. Può darsi che si sia trattato di un secondo furto o magari qualcuno, vedendo il mezzo abbandonato, ha deciso di rimuoverlo per ripulire il bosco. Oppure ancora, più semplicemente, i ragazzi non si ricordavano più dove avevano parcheggiato la loro refurtiva.

Pensavano comunque di averla fatta franca, invece, una volta che il derubato ha presentato la denuncia, gli agenti della Polizia Locale ci hanno messo pochissimo tempo a risalire all’identità dei piccoli ladri.

Trovati grazie alle telecamere

Grazie infatti alle tante telecamere che vigilano su piazza Cavour e sul centro del paese, sono stati immortalati mentre asportavano la bici. I vigili hanno ricostruito tutto il loro percorso fino alla collina e sono risaliti alla loro identità. Dato che sono minorenni, gli agenti hanno notificato ai genitori le azioni dei figli. Mortificati per l’accaduto, la scorsa settimana mamme e papà si sono messi in contatto con il proprietario della due ruote, rendendosi disponibili a comprargliene un’altra. Il derubato, dal canto suo, ha deciso di ritirare la denuncia.

Ma per i ragazzini non è finita qui: d’accordo con il Comune e su specifica richiesta dei genitori, saranno destinati a svolgere qualche ora di volontariato in alcune attività del territorio. Questa bravata ha sicuramente insegnato loro un’importante lezione.

(foto archivio)