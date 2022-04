Trovata una granata da esercitazione nell'area del luna park alla Porada

Seregno

Il cilindro in alluminio abbandonato accanto al new jersey in via Ancona. Sul posto Polizia Locale e Carabinieri, esclusi pericoli di esplosione.

In zona Porada trovata una granata da esercitazione

A Seregno singolare ritrovamento poco dopo le 14.30 di oggi, venerdì 1 aprile, nell'area dove viene allestito il luna park in occasione della Sagra di Santa Valeria. Durante i lavori di allestimento dell'area, presso il parco 2 Giugno alla Porada, gli operai hanno rinvenuto un oggetto in alluminio, di forma cilindrica, lungo circa quaranta centimetri. Il commissario della Polizia Locale, Pietro Allegro, si trovava nella zona per seguire lo sviluppo dei lavori. Alla vista dell'oggetto per accertare esattamente cosa fosse ed escludere pericoli ha subito chiamato il comandante Maurizio Zorzetto. Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri della Compagnia locale per le opportune verifiche tecniche.

Nessun pericolo di esplosione

L'oggetto, simile a un ordigno, era stato abbandonato da ignoti in via Ancona, accanto al new jersey che delimita l'area del luna park. Durante le operazioni di controllo, a scopo precauzionale, la strada è stata chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia dagli agenti del Comando locale. Un Carabiniere del Nucleo operativo, con competenze di artificiere, ha escluso che si trattasse di un ordigno bellico. Si tratta invece di una granata da esercitazione, utilizzata dai militari per imparare a prendere la mira al momento di sparare. I militari hanno escluso qualsiasi pericolo di esplosione e dopo circa trenta minuti hanno rimosso l'oggetto. Quest'anno, dopo lo stop imposto dalla pandemia, è confermato il luna park in occasione della festa patronale a fine aprile.