Grave motociclista dopo lo scontro in Valassina

E' stato ricoverato in condizioni molto critiche il motociclista 52enne coinvolto in un incidente verso le 4.20 della scorsa notte in Valassina, nel tratto di Seregno, quasi al confine con Lissone. Il centauro, stando alle prime informazioni, si è scontrato con un autocarro ed è rovinato a terra.

Grave incidente oggi, lunedì 29 luglio, verso le 4.20 lungo la carreggiata sud della Valassina nel tratto urbano di Seregno, poco prima dell'uscita Seregno Sud e Lissone Aliprandi. La moto, condotta da un 52enne di nazionalità straniera, ha impattato contro un autoarticolato di una ditta comasca. Il conducente è rovinato a terra per alcuni metri, riportando gravi traumi.

Sulla Superstrada è accorso il personale del 118 con un'Automedica e l'ambulanza di Seregno Soccorso, oltre alle pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi del sinistro. L'autocarro dopo la collisione si è fermato al margine della corsia sud, poco dopo l'uscita per raggiungere Seregno e Lissone. Dopo le prime cure, il motociclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Durante le operazioni di soccorso e i rilievi degli agenti della Polstrada, la circolazione è proseguita con una riduzione della carreggiata. Sabato notte un altro incidente in città, non distante dalla Valassina.