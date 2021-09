E' stato trasportato all'Ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo il 57enne che nella notte è rimasto coinvolto in un incidente in Valassina.

Grave in ospedale dopo un incidente in Valassina

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro è avvenuto poco dopo l'una all'altezza della rampa di uscita Desio centro - San Giorgio, in direzione Nord.

Al momento la dinamica è ancora da chiarire con precisione mentre Areu riferisce dell'intervento del volontari della Croce verde di Lissone che hanno caricato il 57enne in ambulanza per poi trasportarlo al San Gerardo in codice giallo.

La ricostruzione della dinamica è affidata agli agenti della Polizia stradale di Milano.

Barlassina, 41enne soccorso per intossicazione

Sempre nella notte segnaliamo l'intervento degli operatori della Croce bianca di Seveso a Barlassina, in via Capuana, dove è stato soccorso un 41enne. L'uomo si è sentito male dopo aver bevuto troppo ed è stato trasportato al Pronto soccorso di Desio in codice verde per gli accertamenti del caso.

Incidente a Giussano

Nella serata di ieri invece si è verificato un incidente a Giussano, in via Diaz. Intorno alle 21, per cause ancora da accertare, un'auto e una moto sono entrate in collisione ed è stato richiesto l'intervento dei soccorsi per due ragazze di 18 e 19 anni. Inizialmente le loro condizioni sono apparse particolarmente gravi tanto che sul posto si sono portate due autolettighe e l'automedica in codice rosso. Dopo l'intervento dei soccorsi l'allarme è rientrato completamente e le due giovani sono state trasportate negli ospedali di Carate e Desio in codice verde. Rilievi affidati ai Carabinieri della Compagnia di Seregno.