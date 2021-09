Grave incidente a Concorezzo, 23enne soccorso in codice rosso

Grave incidente a Concorezzo, soccorsi in codice rosso. Un'automobile si è ribaltata lungo la Sp 60 di fronte al benzinaio della Tamoil: sul posto anche i Vigili del fuoco.

Schianto tremendo

Il terribile schianto è avvenuto pochi minuti fa, intorno alle 14.30. Per cause ancora tutte da chiarire un'automobile, che procedeva lungo la Sp 60, è finita fuori strada, ribaltandosi. Tremendo il botto, le cui cause sono al vaglio delle Forze dell'ordine: quel che è certo è che la vettura arrivava da Monza e procedeva in direzione Vimercate. Immediati i soccorsi all'automobilista, un ragazzo di 23 anni di Monza: sul posto è giunta in codice rosso un'ambulanza dei soccorritori di Villasanta, coadiuvati dai Vigili del fuoco. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia locale di Concorezzo, impegnati a fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente e a gestire il traffico veicolare. Nel frattempo si sono già formate lunghe code in direzione della rotatoria della Bergamina.

Aggiornamento delle 15.1o

Fortunatamente le condizioni del giovane sono andate migliorando nel corso dell'intervento, derubricato a giallo. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 23enne è pronto per essere trasferito in ospedale.