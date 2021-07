Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri a Lentate Sul Seveso. Un uomo di 45 anni è stato trasportato al San Gerardo in codice rosso.

Grave incidente a Lentate: 45enne in ospedale in codice rosso

In base alle informazioni diffuse dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro è avvenuto poco prima delle 23.30 lungo via Alfieri. A scontrarsi, per cause ancora da chiarire, un'automobile e una moto. Dopo l'impatto è subito scattata la chiamata ai soccorsi giunti sul posto con due ambulanze e l'automedica. Purtroppo le condizioni di un 45enne sono apparse molto critiche ed è stato disposto il trasporto al San Gerardo di Monza in codice rosso. Toccherà ora ai Carabinieri della Compagnia di Seregno, intervenuti sul posto per i rilievi, ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

AGGIORNAMENTO DELLE 9.00: Il 45enne rimasto coinvolto nell'incidente purtroppo è deceduto in ospedale. QUI LA NOTIZIA

Scontro tra due auto a Monza

Nella notte segnaliamo anche un incidente avvenuto a Monza, in via Azzone Visconti, tra due auto. I volontari della Croce rossa di Monza, intervenuti poco dopo, hanno prestato le prime cure a una giovane di 22 anni rimasta lievemente ferita e trasportata in ospedale in codice verde.