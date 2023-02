Grave incidente a Limbiate, automobilista denunciato e multato. La causa dell'incidente sarebbe stata una manovra non consentita: il motociclista ha una prognosi di 60 giorni per le fratture riportate

Automobilista denunciato

Quattro multe, sequestro del veicolo e una denuncia al conducente dell’auto ritenuto responsabile dell’incidente avvenuto a Limbiate in cui rimasto gravemente ferito un motociclista sulla Saronno-Monza. Grazie alle telecamere di sorveglianza del magazzino comunale, che si trova nei pressi del tratto stradale dove è avvenuto il sinistro, la Polizia Locale è riuscita a ricostruire la dinamica del pauroso schianto di domenica pomeriggio che ha fatto finire in ospedale un motociclista di 24 anni residente a Cesano Maderno. Portato al Pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, i medici hanno stabilito una prognosi di 60 giorni per le varie fratture riportate, tra cui quella del bacino e un trauma facciale.

La ricostruzione della dinamica

Da quanto ricostruito, il conducente dell’auto, un 31enne di origine albanese residente a Paderno Dugnano, proveniva da via Po, una traversa della Saronno-Monza, ma anziché osservare l’obbligo di svolta a destra in via Monza ha girato sinistra, tagliando la strada alla Honda Cbr 600, che percorreva il rettilineo, su cui viaggiava il 24enne. Considerata la lunga prognosi, la Polizia Locale ha proceduto nei confronti dell’automobilista con una denuncia per lesioni personali stradali gravi.

Le multe e l'auto sequestrata

Inoltre l’automobilista è stato convocato in comando e gli sono state contestate quattro sanzioni per la condotta di guida pericolosa, mancata precedenza, inversione di marcia su una strada dove non era consentito e mancata osservanza della segnaletica che imponeva la svolta a destra. Inoltre il conducente viaggiava su una Audi con targa estera ma lui risultava residente in Italia da più di tre mesi, quindi avrebbe dovuto reimmatricolarla. Per questa infrazione l’auto è stata sottoposta a sequestro e il 31enne ha dovuto pagare subito una sanzione di oltre 700 euro.