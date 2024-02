Gravissimo scontro nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 8 febbraio, tra due macchina a Masate, nel milanese. Un giovane di Roncello è in prognosi riservata.

Grave incidente a Masate, un giovane di Roncello è in prognosi riservata

L'incidente che ha coinvolto due auto è avvenuto intorno alle 13.30 in via Roma, vicino alla curva che porta al cimitero. Stando ai primi accertamenti, due auto (una Renault Scenic e una Lancia Y) si sono scontrate frontalmente. La Lancia proveniva da Inzago; il guidatore all'altezza della curva, avrebbe perso il controllo del mezzo. L'impatto è stato violento e si è messa subito in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, la Polizia Locale, un'automedica e due ambulanze uscite in codice rosso.

Uno dei due conducenti è rimasto incastrato nell'abitacolo, motivo per cui è stato necessario anche l'intervento dei pompieri. A rimanere coinvolti sono stati due uomini, il ragazzo di Roncello di 25 anni e un uomo di 55, portati al Pronto soccorso (uno in codice rosso e l'altro in giallo).