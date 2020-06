Grave incidente alla rotonda ad Agrate, soccorsi in codice rosso per un’anziana

Grave incidente intorno alle 11.30 di oggi, lunedì 1 giugno, ad Agrate Brianza all’altezza della rotonda di via Dante. Sul posto l’ambulanza e i Vigili del fuoco. Ferita gravemente un’anziana di 80 anni.

Un grave incidente alla rotonda ad Agrate

In base a quanto è stato possibile ricostruire la donna stava percorrendo in auto via Dante quando, probabilmente per un malore alla guida, è finita contro una pianta in mezzo alla rotonda adiacente al supermercato Unes.

I soccorsi

Sul posto l’ambulanza, i Vigili del fuoco e la Polizia locale: chiuso l’intero tratto di strada compreso fra la rotonda all’incrocio fra via Dante e via Lecco e fra via Kennedy e via Lecco.

Le condizioni della donna sarebbero purtroppo molto gravi tanto che è stato disposto il trasferimento d’urgenza (codice rosso) all’Ospedale San Gerardo di Monza.

Due giorni fa un altro incidente

Solo pochi giorni fa, sempre ad Agrate, un altro gravissimo incidente stradale con una vittima: un’anziana di 84 anni (LEGGI QUI LA NOTIZIA).

SEGUONO AGGIORNAMENTI