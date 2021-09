Grave incidente tra auto e moto a Lesmo, paura per un centauro. Lo schianto è avvenuto pochi minuti fa in via Maggi: ferito un uomo di 26 anni.

Momenti di grande paura

Sono momenti di grande paura quelli che si stanno vivendo questa mattina, giovedì 2 settembre 2021, a Lesmo. Poco prima delle 9, infatti, si è registrato un grave incidente tra un'auto e una moto, che ha richiesto l'intervento dei soccorritori in codice rosso. Teatro dello schianto è via Carlo Maria Maggi, all'altezza di via Marsala (di fronte al residente "Il Boschetto" di Peregallo), la Strada provinciale che collega Lesmo con Arcore. Sul posto sono accorse un'ambulanza e un'automedica, impegnate a soccorrere un uomo di 26 anni che si trovava alla guida della moto di grossa cilindrata: le sue condizioni sembrano essere molto gravi. Presenti in via Maggi anche i Carabinieri, impegnati a fare chiarezza su quanto accaduto e a gestire il traffico veicolare, andato completamente in tilt in seguito all'incidente. Tutta da chiarire la dinamica, anche se da una prima ricostruzione pare che entrambi i veicoli coinvolti provenissero da Lesmo e procedessero in direzione Arcore.

Situazione in miglioramento

Dopo le prime cure portate sul posto, fortunatamente le condizioni del centauro sono andate migliorando e il codice è stato derubricato a giallo.