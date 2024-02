Sarebbero molto gravi le condizioni di un 57enne soccorso nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 febbraio, a Vergo Zoccorino, frazione di Besana in Brianza, a seguito di un infortunio sul lavoro.

Grave infortunio in un allevamento, 57enne trasportato d'urgenza in ospedale

In base alle informazioni diffuse dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, il 57enne è stato soccorso intorno alle 14.15 in un allevamento in via Cremonina. Il grave infortunio sarebbe stato causato dalla caduta da un camion durante delle operazioni di scaricamento.

Immediatamente sul posto si sono portati i soccorsi, in particolari i volontari della Croca Bianca locale assieme all'automedica, ai Vigili del fuoco, alle Forze dell'ordine e ai tecnici di Ats Brianza, sul posto per verificare con esattezza la dinamica dell'infortunio.

I soccorritori invece si sono subito concentrati sulle condizioni del 57enne: in base ai primi accertamenti sanitari l'uomo avrebbe riportato un trauma toracico e un trauma alla schiena. E' stato trasportato d'urgenza al san Gerardo di Monza.

(foto archivio)