Grave malore a Triuggio, arriva l’elisoccorso (FOTO)

Grave malore a Triuggio in un’azienda, sul posto l’elisoccorso.

Grave malore

Un uomo di 64 anni si è sentito male all’interno di una ditta che si occupa di tornitura e ha sede in via Cavour, a pochi passi dal centro del paese e dalla chiesa. La richiesta di intervento è scattata alle 10.30 per un grave malore. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto è arrivata l’ambulanza del Seregno Soccorso mentre su un terreno in via Dante è atterrato l’elisoccorso da Milano.

L’intervento in via Cavour

I soccorritori del Seregno Soccorso hanno prestato le prime cure al 64enne che, una volta stabilizzato, è stato trasportato in ambulanza fino all’elisoccorso. Purtroppo le condizioni dell’uomo sono rimaste gravi, tanto che è il trasferimento in ospedale è rimasto in codice rosso. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale, con il comandante Fabrizio Incerto, per i rilievi del caso e per scortare l’equipaggio fino all’elisoccorso.

Seguono aggiornamenti.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da domani, martedì 1 dicembre 2020.

