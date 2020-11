Investito da un’auto, 15enne trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano.

Attimi di paura questo pomeriggio (venerdì 13 novembre 2020) per un ragazzo travolto da un’auto mentre stava attraversando la strada a Macherio. L’incidente è accaduto pochi minuti prima delle 16 in via Mascagni all’angolo con via Volta. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti di Polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi di rito. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il 15enne abbia attraversato la provinciale Monza Carate da via Volta verso via Mascagni e sia stato travolto da una Renault Clio. Un colpo violento da quanto raccontato da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena: il giovane ha quasi sfondato il parabrezza dell’auto prima di cadere a terra.

I soccorsi

Una volta dato l’allarme sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Verde Lissonese che ha prestato le prime cure al 15enne in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso atterrato sopra il terreno della vasca volano di Macherio al confine con Biassono. I volontari della Protezione civile Franco Raso di Macherio si sono occupati di prestare supporto agli agenti della Polizia locale che hanno raccolto i dati relativi anche al conducente dell’auto, una donna di 45 anni. Successivamente il ragazzo è stato condotto dall’ambulanza verso l’elisoccorso, caricato in elicottero e trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano dove sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

