Grave malore in strada per un 83enne. L’anziano si è sentito male mentre si trovava in via Pellico a Carate. Le sue condizioni sembrerebbero molto gravi.

Grave malore in strada per un 83enne

Ambulanza e automedica in via Silvio Pellico a Carate Brianza. Qui all’altezza del civico 8, non lontano dalla sede del Comune, è stato soccorso un anziano di 83 anni che ha accusato un malore.

La chiamata al 118 è scattata intorno alle 16.15. Sul posto, in codice rosso, si sono subito portati gli operatori sanitari della Croce Rossa di Casatenovo e il medico. Le condizioni dell’anziano purtroppo sembrerebbero molto serie. I soccorritori gli hanno praticato il massaggio cardiaco sul posto per poi caricarlo in ambulanza e trasportarlo d’urgenza in ospedale.