Ritrovato senza vita Paolo Bortolato, l’escursionista caratese disperso da ieri. Le ricerche erano iniziate ieri alle 14 dopo che l’uomo aveva allertato i soccorsi a seguito di un infortunio.

E’ stato ritrovato stamattina senza vita nel canale della Val Bona Paolo Bortolato, 57 anni, residente ad Agliate, nel Caratese. L’uomo era disperso da ieri e in campo per le operazioni di ricerca c’erano una ventina di uomini del soccorso alpino. Le ricerche, con base nella piazzola di Barzio, si sono concentrate nell’area dove poi è stato ritrovato. L’uomo è stato avvistato e poi recuperato con il verricello grazie all’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di Bergamo.

Grande appassionato di montagna, escursionista esperto e coscienzioso, ieri, domenica 21 febbraio 2021 aveva deciso di effettuare una escursione in solitaria in Valsassina. Ben equipaggiato era partito alla volta di Introbio. Lì aveva lasciato l’auto e si era avventurato lungo i sentieri della Val Biandino, diretto presumibilmente al rifugio Grassi, situato a 1.987 metri di quota.

Nel pomeriggio però, qualcosa durante l’ascesa è andato storto. L’uomo ha chiamato il 112 spiegando di essersi infortunato ma non sapeva indicare la sua posizione esatta.

Le ricerche

In soccorso del disperso sono partiti gli uomini della XIX Delegazione lariana ma il rilevamento della posizione del telefono attraverso le celle telefoniche non ha permesso di restringere l’area d’intervento e quindi i volontari lo hanno cercato in alcune zone prioritarie.

Circa 25 soccorritori della XIX Delegazione Lariana hanno setacciato una zona molto impervia e con condizioni ambientali particolarmente complesse. A un certo punto ieri, è anche girata la voce non confermata del ritrovamento di uno zaino e di una giacca a vento.

Le operazioni di ricerca sono proseguite fino alla tarda serata, poi le condizioni proibitive hanno impedito ai soccorritori di andare oltre. Questa mattina le ricerche sono ricominciate fino al tragico epilogo. La salma è stata avvistata e poi recuperata con il verricello grazie all’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di Bergamo.