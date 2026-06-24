Gravi carenze igienico-sanitarie, sanzionati due esercizi di ristorazione

Gravi carenze igienico-sanitarie, sanzionati a Meda due esercizi legati alla ristorazione, rispettivamente un bar in via Delle Colline e una pizzeria kebab in viale Brianza.

Controlli sulla sicurezza alimentare

Nella nottata di venerdì 12 giugno 2026, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente al personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Milano, a conclusione di una mirata attività ispettiva nel settore della sicurezza alimentare, hanno proceduto al controllo di due esercizi commerciali legati alla ristorazione. L’attività si inserisce nell’ambito dei quotidiani servizi di monitoraggio, controllo e prevenzione sistematicamente svolti dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, finalizzati a garantire la salute pubblica e la tutela dei consumatori.

Riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie

Nel corso delle verifiche eseguite all’interno dei locali, i militari hanno riscontrato gravi ed evidenti carenze sotto il profilo igienico-sanitario, tali da determinare un potenziale impatto sulla salubrità delle sostanze alimentari destinate al pubblico. Nello specifico, gli accertamenti hanno consentito di appurare per entrambe le ditte la violazione dei requisiti minimi di igiene stabiliti dalla normativa europea e nazionale vigente, nonché la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP per uno solo dei due esercizi commerciali.

Sanzionati due esercizi legati alla ristorazione

All’esito delle irregolarità riscontrate, i Carabinieri hanno contestato ai titolari delle rispettive attività le sanzioni amministrative previste e hanno contestualmente provveduto a informare e ad attivare le competenti Autorità Amministrative locali per i provvedimenti di specifica competenza.