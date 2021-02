Gravissimo incidente all’uscita della Tangenziale Est. Lo schianto è avvenuto sul confine tra Usmate e Carnate e ha visto coinvolte due auto: tre le persone soccorse in codice rosso.

Dinamica da chiarire

Ancora tutta da chiarire la dinamica che ha portato al terribile schianto, anche se dalle prime ricostruzioni pare si possa trattare di un frontale. L’incidente si è verificato poco dopo le 13 sul confine tra Usmate e Carnate. Lo schianto ha coinvolto due vetture, mentre le persone soccorse sono tre (tra cui un uomo di 39 anni). Due di queste viaggiavano su una Oper Astra proveniente da Carnate, mentre la terza sulla Nissan Micra proveniente da Usmate. Sul posto sono accorse in codice rosso tre ambulanze e due automediche. Con loro anche i Vigili del Fuoco di Monza, i Carabinieri della Compagnia di Monza e la Polstrada. Ad avere la peggio i passeggeri della Opel, due anziani residenti a Carnate, rimasti incastrati nella vettura ed estratti dai Vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno sembrerebbe essere in pericolo di vita. Solo pochi giorni fa un altro grave incidente si era verificato proprio lungo lo stesso tratto di strada.

Dramma sfiorato

Le condizioni delle tre persone coinvolte nell’incidente per fortuna sono migliorate nel corso dell’intervento. Gli anziani a bordo dell’Opel Astra, un uomo di 94 anni e una donna di 85 anni, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Derubricato a giallo anche il codice di intervento per l’uomo a bordo della Nissan Micra, un 39enne.