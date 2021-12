Seregno

Intervento dei Carabinieri del Radiomobile in zona Santa Valeria. Sanzionato anche un cliente 17enne con l'esito del tampone scaduto.

Green pass scaduto, multato titolare del bar

A Seregno, nei giorni scorsi attorno alle 20, una pattuglia dei Carabinieri del Radiomobile ha proceduto al controllo di un bar del quartiere Santa Valeria. Durante le verifiche è emerso che il titolare aveva il Green pass scaduto. Il gestore, inoltre, stava servendo un cliente all'interno del locale con il tampone effettuato all’estero il 6 dicembre scorso, ben oltre le 48 ore di validità. Il ragazzo 17enne era seduto al tavolo per bere una bevanda non alcolica.

Niente Green pass, le sanzioni

Al termine dell’accertamento dei militari dell'Arma, il titolare del locale pubblico è stato sanzionato per divieto di accesso ai luoghi di lavoro in mancanza di certificazione verde Covid -19 e per non aver provveduto al controllo dell'accesso ai servizi di ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso in Zona bianca. L'avventore minorenne, invece, è stato multato per l’accesso al servizio di ristorazione senza la prevista certificazione. I Carabinieri hanno quindi provveduto a effettuare le previste comunicazioni all’autorità amministrativa.

I controlli anti-Covid dell'Arma

Le verifiche all'interno del bar di Santa Valeria rientrano in una mirata attività di controllo finalizzata alla verifica dell’applicazione delle misure anti contagio da Covid-19 e al contenimento delle forme di assembramento pubblico, con particolare attenzione ai controlli sulla certificazione verde semplice e rafforzata. Nei giorni scorsi un altro intervento dell'Arma locale.