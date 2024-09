Grossa pianta si abbatte su Villa Jacini

Una grossa pianta si è abbattuta su Villa Jacini. E' successo intorno alle 15 a Tregasio, frazione di Triuggio.

Attimi di paura questo pomeriggio, venerdì 13 settembre 2024, intorno alle 15, quando una grossa pianta si è abbattuta contro Villa Jacini a causa delle forti raffiche di vento. La pianta, cadendo, è finita sulla pista ciclopedonale di recente realizzazione. L'albero avrebbe potuto cadere dalla parte opposta e finire sulla strada.

Ostruita la pista ciclopedonale

Una volta dato l'allarme sul posto è arrivato subito il sindaco, Pietro Giovanni Cicardi, che ha monitorato la situazione durante le operazioni di taglio e messa in sicurezza. Per il controllo della viabilità sono intervenuti gli agenti di Polizia locale. Non è stato necessario chiudere il tratto di strada interessato dal cedimento in quanto le radici della pianta non hanno occupato la carreggiata anche se l'hanno in parte danneggiata. Chiusa invece in quel tratto la pista ciclopedonale: fortunatamente al momento del cedimento non stava transitando nessuno.

