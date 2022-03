Grosso incendio in una carrozzeria di Fornaci

Briosco

In fiamme una carrozzeria, in via 11 Febbraio

Fiamme alte e tanto fumo in una carrozzeria in via XI Febbraio a Fornaci, frazione di Briosco al confine con Inverigo. Diverse squadre di pompieri sono al lavoro.

L'intervento

Un incendio di grosse dimensioni è divampato a Fornaci, all'interno di una carrozzeria, la "ZetaCar" aperta solo un anno fa. Le fiamme si sono propagate velocemente intorno alle 12,30 e hanno invaso il capannone. Al momento non è ancora chiaro quali siano state le cause, ma i danni sembrerebbero già molto ingenti. La carrozzeria si trova all'interno nel comparto industriale di via XI Febbraio, davanti al bar "Bencini."



I soccorsi

Sul posto, in via XI Febbraio, nella frazione di Fornaci, sono arrivati immediatamente diversi mezzi di soccorso: il dispiegamento di forze è ingente. Ci sono i pompieri con le autobotti da Seregno, Desio, Lazzate, Bovisio e Monza, i carabinieri e l'ambulanza di Lariosoccorso di Erba. Non risultato, al momento, fortunatamente, dei feriti. Solo una giovane di 26 anni, al lavoro all'interno dell'attività andata a fuoco, è stata sottoposta ad accertamenti dal personale sanitario arrivato in frazione. Così come non risultato essere stati intaccati dalle fiamme i capannoni attigui alla carrozzeria.