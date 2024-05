Guardia di Finanza in Municipio a Seveso per acquisire documenti sul progetto della scuola Rodari

Ennesimo capitolo della vicenda della scuola dell'infanzia Rodari di Seveso: giovedì 30 maggio 2024 la Guardia di Finanza è stata in Municipio per prelevare dei documenti sul progetto sul quale si era espressa anche l'Anac.

Guardia di Finanza in Comune a Seveso

Proseguono gli accertamenti sul progetto di demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia Rodari all'Altopiano, per il quale il Comune aveva ottenuto contributi del Pnrr per circa 3,5 milioni di euro. Dopo la delibera dell'Anac, Agenzia nazionale anti corruzione, che aveva bacchettato l'Amministrazione comunale sulle procedure adottate per il conferimento degli incarichi, giovedì per circa due ore i finanzieri, con la piena collaborazione dei dipendenti comunali, hanno acquisito documentazione dal 2015 ad oggi.

Preoccupazione da parte del Pd

Un controllo che ha suscitato forte preoccupazione in Gigi Malerba, capogruppo del Pd.