Guida l'auto del papà, ma non ha la patente

Guida l'auto del padre, ma è sprovvisto della patente. A Seregno la bravata di un 17enne costa molto cara.

Nel pomeriggio odierno, sabato 21 gennaio, durante il servizio di controllo del territorio comunale gli agenti della Polizia Locale hanno notato in fermata una vettura, modello Fiat Croma station wagon. Si trovava in via Verdi, nella zona dell'istituto Don Orione. L'attenzione degli operanti è stata richiamata dal viso del conducente, che sembrava molto giovane. Forse, troppo.

Una bravata che costa cara

L'automobilista ha accennato una ripartenza, ma la pattuglia gli ha imposto l'arresto. A quel punto il conducente ha candidamente dichiarato di non avere la patente perché minorenne, per la precisione 17enne. Il veicolo apparteneva al padre e il ragazzo ha dichiarato di aver preso le chiavi perché vi aveva dimenticato alcuni effetti personali. In realtà il 17enne aveva sottratto l'automobile per andare a comprare le sigarette. Una bravata che, purtroppo, costerà cara alla famiglia, residente a Cinisello Balsamo ma domiciliata a Seregno. Tre mesi di fermo del veicolo e sanzioni superiori a duemila euro.