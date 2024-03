Guida senza patente la microcar della mamma: multati 17enne e il genitore

La Polizia Locale di Brugherio ha elevato multe per 5.700 euro dopo aver fermato per un controllo una microcar.

Guida senza patente la microcar

Mancavano pochi minuti alle 17.30 di martedì 5 marzo 2024 quando gli agenti hanno fatto accostare il mini-veicolo a quattro ruote in piazza Cesare Battisti, proprio di fronte al Municipio. Al volante c'era un 17enne residente ad Arcore, che è risultato non avere mai conseguito la patente di guida. Il mezzo è stato posto sotto fermo e rimorchiato in deposito.

Multata anche la madre (proprietaria del mezzo)

Alla madre dell'adolescente, proprietaria della microcar, è stata elevata una sanzione per incauto affidamento, in quanto ha permesso al figlio minorenne di guidare senza aver mai ottenuto la partente. Alla fine il conto complessivo dei verbali ha raggiunto quota 5.700 euro.