Guidava un camion senza aver mai preso la patente: maxi multa da 3.500 euro

Il 21enne è stato pizzicato mentre era alla guida del mezzo per conto di una ditta di ristrutturazione.

Guidava un camion senza aver mai conseguito la patente di guida: gli agenti della Polizia Locale di Lentate sul Seveso hanno dato una multa da 3.500 euro a un egiziano residente a Baranzate (Milano).

Guidava un camion senza patente

Il 21enne è stato pizzicato mercoledì 11 febbraio 2026 intorno alle 18.30 in via Fara mentre era alla guida di un camion aziendale per conto di una ditta di ristrutturazione edile di Cormano. Gli agenti hanno proceduto con i controlli e hanno appurato che non aveva mai preso la patente.

Multa da 3.500 euro e fermo amministrativo

Hanno pertanto proceduto a sanzionare la ditta e il camionista con 3.500 euro di multa, oltre a sottoporre il mezzo a fermo amministrativo per tre mesi.