Ha il Covid e organizza una festa, tra gli amici c’era un altro positivo: denunciato. L’intervento lunedì pomeriggio in un’abitazione di Seregno.

Ha il Covid e organizza una festa, tra gli amici c’era un altro positivo: denunciato

La festa, come vi abbiamo raccontato in questo articolo di pochi giorni fa, si è tenuta lunedì di Pasquetta a Seregno. Il giovane padrone di casa, un 25enne, aveva organizzato una grigliata invitando a casa diversi amici nonostante fosse positivo al Covid e dovesse quindi rispettare la quarantena.

La festa era stata però interrotta dall’arrivo dei Carabinieri della Compagnia locale, avvertiti dai vicini che insospettiti dalla presenza di una ventina di persone nell’abitazione del 25enne.

Tutti i presenti sono stati dunque identificati e multati. Ma seguito di ulteriori accertamenti i Carabinieri della stazione locale hanno scoperto che tra gli invitati c’era un altro giovane positivo al Covid: per lui, così come accaduto per il padrone di casa, è scattata la denuncia.