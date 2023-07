Addio a Marcellino Sanvito; ha donato le cornee come il fratello

Cordoglio a Giussano per la scomparsa di Marcellino detto «Linetto» Sanvito, della nota famiglia giussanese. Come il fratello Alberto, ha voluto donare le cornee.

Per gli amici era "Linotto"

Se n'è andato Marcellino Sanvito, per gli amici «Linotto», ultimo dei fratelli della nota famiglia giussanese. Vedovo dal 2003, si curava della sua casa che aveva acquistato nei primi Anni ’70 a Robbiano e dove era rimasto per il resto della sua vita. Sanvito aveva sempre lavorato come autista: consegnava mobili per arredamento presso la storica azienda giussanese Enrico Colzani che tanto lavoro aveva dato a Giussano nel dopoguerra fino a pochi anni fa. Persona semplice e laboriosa, aveva 89 anni e grazie alla sua sensibilità, due persone ora potranno riavere la vista.

La scelta di donare, così come aveva fatto il fratello

Sanvito, così come aveva fatto il fratello Giovanni, morto nel 2021, ha donato le cornee. In quell’occasione Marcellino Sanvito, colpito da quel gesto di grande generosità, aveva espresso il desiderio di fare altrettanto, quando sarebbe stata la sua ora. E così è stato: i due figli figli Simona e Romano, hanno infatti acconsentito all’espianto.

I fratelli Sanvito

Con la scomparsa di Marcellino, se ne sono andati i quattro fratelli Sanvito, molto popolari in città e che tanto hanno dato alla comunità giussanese: Guido, deceduto nell’ aprile 2020, era titolare della storica «Latteria Sanvito», vicino a piazza San Giacomo; Giuseppe, morto pochi mesi dopo, nel dicembre 2020, aveva fatto il postino e era conosciuto proprio da tutti; l’anno dopo nel settembre 2021 se n’era andato Giovanni, sarto, che tra l’altro confezionava anche le divise per la banda DAC di Giussano; e ora Lino o Linetto, come lo chiamavano gli amici. Molte le persone che hanno voluto dargli l’ultimo saluto lo scorso lunedì, in basilica a Giussano.

Il presidente Aido

Quella di Marcellino Sanvito è la 229° donazione di un giussanese dalla fondazione dell’Aido-Giussano.