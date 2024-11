Ha rapinato un supermercato, denunciato dalla Polizia Locale. Gli agenti del comando di Bovisio Masciago hanno individuato e deferito un ventenne

Identificato e denunciato dalla Polizia Locale

Aveva rapinato un supermercato due mesi fa, è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale di Bovisio Masciago. A conclusione di un lunga ed accurata indagine, gli agenti guidati dal comandante Paolo Borgotti hanno identificato un ventenne di Cesano Maderno, già noto alle Forze dell'Ordine per altri simili reati.

La rapina il 2 ottobre

I fatti risalgono al pomeriggio di mercoledì 2 ottobre, quando il giovane è entrato all’In's di corso Italia e ha nascosto sotto la giacca della merce, tra cui una bottiglia di un superalcolico. Scoperto dalla commessa, l’ha aggredita e spinta per guadagnare l’uscita, allontanandosi di corsa in strada con la refurtiva e facendo subito perdere le proprie tracce.

L'arrivo della Polizia Locale

Pochi minuti dopo è accorsa una pattuglia della Polizia Locale che ha avviato le indagini sotto il coordinamento del vice comandante Alessandro Colucci. Nei giorni successivi gli operatori del comando sono riusciti ad individuare il ventenne e a deferirlo in stato di libertà per il reato di rapina. Dagli accertamenti è emerso anche che il giovane era già stato denunciato nel 2021, quando era ancora minorenne, dalla stessa Polizia Locale per il furto di una bicicletta.

Le altre attività d'indagine del comando

Questa attività di polizia giudiziaria fa seguito ad altre condotte negli ultimi mesi dal comando cittadino, nonostante la grave e cronica carenza di organico, che hanno portato alla denuncia di alcune persone trovate in possesso di attrezzi da scasso e che sono state quindi fermate dagli agenti prima che potessero compiere furti sul territorio.