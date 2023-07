Oreno e tutta Vimercate in lutto per la scomparsa di Mario Motta, spirato questa mattina, martedì 18 luglio.

Ha scritto la storia di Oreno, addio a Mario Motta

Una figura conosciutissima nella frazione vimercatese e non solo: Motta, che lo scorso anno in questo periodo aveva festeggiato il brillante traguardo dei 100 anni, è stato tra i fondatori del Circolo culturale Orenese che organizzata da sempre la celebre Sagra della Patata.

Ma Motta era noto soprattutto per il ruolo avuto nella ricostruzione della storia locale; passione, questa, che con il tempo l’ha reso memoria vivente del quartiere, cristallizzata nelle pagine di numerosi articoli e libri scritti di suo pugno.

Motta, vero custode della cultura, delle tradizioni e della storia locali, nel 2007 era stato anche insignito della benemerenza civica.

Una vita spesa per la "sua" Oreno

Mario aveva perso da piccolo mamma Rosa e papà Gaetano ed era cresciuto con la sorella Vittorina. Aveva iniziato giovanissimo come semplice operaio nell’azienda motociclistica Gilera di Arcore, viaggiando addirittura in Argentina per lavoro, per poi passare dall’officina alla scrivania sino alla pensione, arrivata nel 1978.

Negli anni ’60 Motta aveva iniziato a farsi conoscere nella frazione vimercatese, iniziando dalla veste di consigliere comunale con la vecchia Democrazia Cristiana.

Ma non solo: la passione per la storia locale e per la sua comunità nel tempo lo avevano portato a diventare direttore della compagnia filodrammatica della frazione, oltre che curatore dell'archivio della parrocchia di San Michele. Tutto senza dimenticare che fu tra i primi ad immaginare nel 1966 l’esistenza di un Circolo Culturale a Oreno – promotore della famosa Sagra della Patata – con la missione di aggregare tutti coloro che avevano a cuore il piccolo borgo medievale.