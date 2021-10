Ha travolto un centauro a Villasanta, arrestato pirata della strada -VIDEO

Villasanta

La vittima dell'incidente, un 46enne residente in Brianza, è ricoverato al San Gerardo in gravi condizioni.

E' stato arrestato dai Carabinieri il pirata della strada che, ieri mattina, sabato, aveva travolto un centauro 46enne e si era dato alla fuga.

Arrestato pirata della strada

E' stato arrestato dai Carabinieri l'automobilista di Villasanta che ieri, sabato, alla prime luci dell'alba, aveva travolto un centauro lungo un rettilineo a Villasanta in via Leonardo da Vinci, dandosi poi alla fuga. L'auto era stata poi abbandonata a 500 metri di distanza. La vittima, un uomo di 46 anni residente in Brianza, che era stata lasciata a terra ed era stata soccorsa dai Carabinieri della Compagnia di Monza e dai medici del 118, si trova ora all'ospedale San Gerardo in gravi condizioni. I mezzi incidentati erano stati rimossi dalla società di soccorso stradale Lanzanova.

Fondamentali le immagini

Per le indagini svolte dai militari sono state fondamentali le immagini dei filmati di una telecamera della zona e i frammenti della targa dell'auto del pirata della strada, che sono stati rinvenuti durante i rilievi. L'uomo è stato quindi rintracciato poche ore dopo l'incidente presso la sua abitazione nel Monzese, risultando ancora sotto l'effetto dell'alcol. La Procura di Monza ha disposto per lui gli arresti domiciliari. Dovrà rispondere di lesioni stradali e fuga del conducente.