Ha un malore alla guida e finisce contro un ostacolo: 59enne muore in ospedale

Tragedia

L'uomo era stato soccorso poco dopo le sei a Giussano e trasportato d'urgenza al Pronto soccorso del nosocomio di Carate.

Non ce l'ha fatta l'automobilista di 59 anni soccorso questa mattina all'alba a Giussano a seguito di un incidente avvenuto in via Catalani.

Ha un malore alla guida, trasportato d'urgenza in ospedale muore poco dopo

L'uomo stava percorrendo in auto via Catalani quando improvvisamente è stato colto da un grave malore e ha perso il controllo del mezzo che è finito contro un ostacolo a bordo strada, proprio nei pressi del distributore di benzina.

Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto sono sopraggiunti i volontari di Seregno soccorso e l'automedica che hanno prestato le prime cure al 59enne confermando la gravità delle sue condizioni: l'uomo è stato poi caricato in ambulanza e trasportato in codice rosso all'ospedale di Carate Brianza.

Purtroppo poco dopo l'arrivo nel nosocomio caratese, nonostante il tempestivo intervento dei medici del pronto soccorso, il 59enne è deceduto.