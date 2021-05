Ha venduto più di mille dosi di cocaina: pusher arrestato

E’ stato arrestato a Veduggio con Colzano un pusher 33enne: secondo le indagini portate avanti dai Carabinieri aveva venduto oltre mille dosi di cocaina.

Arrestato a Veduggio

I carabinieri della caserma di Besana in Brianza hanno tratto in arresto un 33enne di origine albanese, residente a Renate ma di fatto domiciliato a Veduggio con Colzano, celibe, operaio, già noto alle forze dell’ordine per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti. Intorno alle 20 di mercoledì i militari hanno raggiunto via dei Caduti, traversa di via Vittorio Veneto (la strada sulla quale si affaccia il Municipio), per eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p del Tribunale di Monza. Con sè il 33enne aveva 9 grammi di cocaina e oltre 2 mila e 500 euro in contanti.

Droga anche ai minorenni

La misura è l’esito dell’attività d’indagine che ha permesso di identificare il 33enne quale responsabile di circa mille cessioni di cocaina, tra cui almeno una nei confronti un minore. I fatti sono avvenuti nel periodo compreso tra i mesi di settembre 2018 e giugno 2019.

L’uomo è stato tradotto nella casa circondariale di Monza.