"Ho lasciato a casa la patente", in realtà non l'ha mai presa. Multa da 5mila euro e denuncia per una 27enne

«Ho lasciato la patente a casa», invece non l’aveva mai conseguita. Si è beccata una multa salatissima e una denuncia per falsa dichiarazione in atto pubblico una 27enne lentatese fermata dalla Polizia Locale di Meda. Sanzionato anche il compagno che le aveva lasciato l’auto.

Cerca di evitare il posto di controllo

Gli agenti, ai comandi di Claudio Delpero, erano impegnati in un posto di controllo in via Degli Angeli Custodi quando hanno notato sopraggiungere un’Audi A3 la cui conducente, alla vista della pattuglia, ha fatto un’inversione di marcia. Una manovra che ha insospettito i vigili, che hanno subito attivato i dispositivi acustici e iniziato un inseguimento. Poco dopo hanno quindi raggiunto e fermato l’auto in via Milano.

La 27enne diceva di aver lasciato la patente a casa, in realtà non l'ha mai presa

Alla richiesta di mostrare i documenti, tra cui la patente di guida, la 27enne ha dichiarato di averla dimenticata a casa. Una violazione che, in base all’articolo 180 del Codice della Strada, avrebbe comportato una sanzione di 41 euro. Ma la realtà era ben diversa. Approfondendo gli accertamenti, gli agenti hanno riscontrato che la giovane non aveva mai conseguito la patente.

Multa da 5mila euro e denuncia per aver dichiarato di avere la patente

Hanno pertanto applicato l’articolo 116 del Codice della Strada, che prevede 5.100 euro di multa (che diventano 3.570 se il pagamento avviene entro cinque giorni, mentre in caso di recidiva subentra il reato). Ma la lentatese non se l’è cavata con una sanzione: è stata anche denunciata all’autorità giudiziaria per aver dichiarato il falso in un atto pubblico, ovvero di essere in possesso della patente e di averla solo dimenticata.

Sanzionato anche il compagno che le aveva lasciato l'auto

E non è finita qui: è stato sanzionato anche il compagno, risultato il proprietario dell’Audi A3, per incauto affidamento del veicolo. Per lui la multa è meno salata: dovrà pagare 397 euro (277,90 entro cinque giorni). Nei casi in cui una persona priva di patente viene beccata alla guida di un veicolo, scatta anche il fermo amministrativo di quest’ultimo, ma dato che in questo caso il conducente non coincideva con il proprietario la vettura è potuta tornare a circolare.