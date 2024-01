I numeri dei controlli della Polizia locale

375 verbali al codice della strada, 26 sanzioni per mancata assicurazione, 122 veicoli con revisione scaduta e 4 denunce per patenti false.

Sono solo alcuni dei numeri snocciolati dal comandante della Polizia locale di Triuggio, Fabrizio Incerto.

I numeri della Polizia locale

Dati importanti che riassumono e descrivono un intero anno (il 2023) di attività svolta presso il comando di via 11 Settembre 2001 e sul territorio. Un impegno messo quotidianamente in campo dagli agenti, pur non essendo a pieno organico: oltre al comandante, al momento sono in servizio gli agenti Davide Tellaroli e Marco Junior Imoletti. Lo scorso anno gli agenti hanno rilevato 9 incidenti, hanno eseguito 15 fermi amministrativi e 28 sequestri di veicoli. I dati più eclatanti riguardano i verbali per mancata copertura assicurativa (26) e per mancata revisione (ben 122), numeri sempre in crescita. 8 gli automobilisti multati per essere alla guida senza aver mai conseguito la patente e 9 le patenti ritirate. In totale i verbali al codice della strada lo scorso anno sono stati 375 e 6 le persone denunciate.

Le attività

Ci sono poi altre attività che competono sempre a un comando di Polizia locale come il rilascio dei pass per i disabili (68), gli accertamenti delle residenze (278), i verbali amministrativi (5) tra cui l’abbandono di rifiuti. Infine, le dichiarazioni di ospitalità sono state 63.

«Nel 2023 abbiamo avuto l’ausilio di due agenti esterni che ci hanno dato una mano prestando servizio in particolari occasioni» ha sottolineato il comandante della Polizia locale, Fabrizio Incerto.

