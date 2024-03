Chiusi per vandalismo i servizi igienici della stazione ferroviaria di Cesano Maderno.

I servizi igienici della stazione chiusi per vandalismo

I locali sono "fuori servizio per atto vandalico", come da cartello esposto questa mattina, lunedì 11 marzo, in tarda mattinata. "Ho chiuso l’edicola alle 18, come ogni domenica, ed era tutto tranquillo" dice Giuseppe Tullio dell’edicola accanto ai servizi igienici, incredulo nel vedere come erano ridotti i locali: pannelli del controsoffitto a pezzi sul pavimento, una porta scardinata e scagliata a terra, distrutti i portasapone, i portasalviette di carta e il cestino della spazzatura. I vandali hanno anche svuotato il contenuto di un estintore.

L'intervento di ripristino

Hanno avuto il loro bel da fare gli operai inviati in stazione da Ferrovienord per iniziare a riparare i danni. Non è la prima volta che i servizi igienici dello scalo di via Volta vengono bersagliati dai vandali. Era già successo a gennaio, quando i bagni erano stati chiusi per due settimane (con inevitabili disagi per i viaggiatori) per consentire un intervento di ripristino. In quell’occasione erano persino stati sottratti i sifoni dei lavandini.