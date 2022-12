I vandali nella Casa sull'albero: libri rotti e pagine bruciate

Sono stati ripresi dalle telecamere i vandali che nella notte tra sabato e domenica hanno preso di mira la Casa sull’albero nel Parco di via San Bernardo, a Cassina Savina, inaugurata dall’Amministrazione comunale a fine ottobre.

I vandali nella Casa sull'albero

"Saranno segnalati e perseguiti" annuncia il sindaco Gianpiero Bocca via social.

Tristissima l’immagine che alcuni residenti del quartiere si sono trovati davanti ieri, domenica 4 dicembre: i libri della libreria erano stati gettati o sul pavimento o ai piedi dell’albero, in balia della pioggia. Libri calpestati e rotti e persino pagine bruciate. Immediata la segnalazione all’Amministrazione comunale. "Un insulto alla città e a una struttura che in queste settimane ha attirato l’attenzione dei media locali e nazionali che ne hanno sottolineato il valore sociale e culturale" la dura condanna del Comune.

I responsabili sono stati ripresi dalle telecamere

Nel pomeriggio alcuni residenti insieme a sindaco, consiglieri comunali e assessori hanno ripulito e riordinato la casa. "I responsabili sono stati ripresi dalle telecamere e verranno segnalati e perseguiti. Il gesto è grave perché colpisce tutta la comunità e, soprattutto, i più piccoli che utilizzano quotidianamente la casa come aula didattica".

L’Amministrazione comunale è intenzionata a rafforzare le misure antintrusione e sicurezza, "perché chi distrugge e danneggia deve essere punito". "Ma il rispetto della cosa pubblica è anche una questione di educazione civica e amore per gli spazi della collettività". Da qui l’appello: "Serve il contributo di tutti, affinché non si sottovalutino questi comportamenti ignobili e si diffonda una cultura del rispetto e della cura della nostra città".

(Foto: pagina Facebook del Comune di Cesano Maderno)