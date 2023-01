I vicini non la vedono, era morta da giorni

Una 70enne è stata trovata in casa senza vita, era morta da giorni.

Morta da giorni

Una donna di 70 anni è stata trovata morta in casa. A Biassono in via Lombardia sono accorsi i Carabinieri della Stazione locale, che non hanno potuto che constatare il decesso. Si tratta di Andreina Marinoni, lascia una sorella. La donna non si vedeva da qualche giorno e i vicini di casa hanno lanciato l'allarme. Viveva solo in casa.

L'intervento in via Lombardia

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della caserma locale, che sono riusciti a entrare nell'alloggio. La donna si trovava sul divano del salotto ed era priva di vita. La morte, secondo le prime informazioni disponibili, sarebbe da ricondurre a cause naturali, sono in corso gli accertamenti dei militari.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 17 gennaio 2023.