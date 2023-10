I volontari della Croce Rossa in via Lampugnani per la festa di Halloween

La Croce Rossa di Desio in via Lampugnani per la festa di Halloween. Due le attività proposte per coinvolgere grandi e piccini.

Nonostante il maltempo i volontari della Croce Rossa portano avanti il loro laboratorio

Annullata a causa del maltempo la festa di Halloween organizzata dai commercianti di via Lampugnani prevista domenica pomeriggio, 29 ottobre, i volontari della Croce Rossa riescono comunque a portare avanti il laboratorio organizzato da Raffaella Erba, titolare del negozio “Mamma Raffa”. Due le attività proposte: alcune dimostrazioni delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione pediatrica e il truccabimbi a tema Halloween, con trucchi spaventosi e che simulavano ferite reali.

Le parole di Carlo Erba, delegato obiettivo sociale della Croce Rossa cittadina

Per ogni trucco realizzato è stato chiesto di versare un contributo volontario che sarà poi completamente donato a favore della Croce Rossa di Desio per l’acquisto di un manichino per la rianimazione cardiopolmonare pediatrica.