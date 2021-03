Il 10eLotto premia Cesano Maderno: vinti 100mila euro. Il fortunato giocatore ha investito solo tre euro.

10eLotto fortunato a Cesano Maderno

Davvero un colpo fortunato quello messo a segno a Cesano Maderno dove sono stati vinti 100mila euro con una giocata di soli tre euro per effetto di un “nove” su un’estrazione frequente.. La vincita realizzata nelle scorse ore, segue di pochi giorni quella avvenuta a Desio appena dieci giorni fa, quando due fortunati giocatori hanno centrato due “5”, portandosi a casa 20mila euro ciascuno.

Secondo posto per i 30 mila euro vinti a Pozzuoli (in provincia di Napoli), vincita seguita dai 25 mila euro centrati a Roma. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato complessivamente premi per oltre 1,4 miliardi di euro.