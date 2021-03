SuperEnalotto, ben due vincite in Brianza. Due fortunati giocatori hanno centrato due “5” presso un tabacchi di Desio.

SuperEnalotto: due vincite da oltre 20mila euro a Desio

Il SuperEnalotto bacia ancora una volta la Lombardia: nel concorso di giovedì 11 marzo, infatti, è stato centrato un tris di “5” da 21.945,56 euro ciascuno. La prima delle vincite è stata centrata al bar di via Forze Armate 70 a Milano. Le altre due vincite invece sono state centrate in Brianza, a Desio, presso il tabacchi di via Volta 100.

La dea bendata aveva già baciato Desio pochi giorni fa quando in città un fortunato giocatore ha centrato un ambo con la combinazione dei numeri 12 e 90. A lui sono andati 50 mila euro.

Il mese scorso invece, sempre in Brianza, è stata centrata una vincita presso il bar “Bettini” di Cavenago di Brianza, fruttata al fortunato ben 26mila euro.

Ricordiamo che la Lombardia può vantare ancora il primato per la vincita record messa a segno nel concorso con i 209,1 milioni di euro vinti a Lodi il 13 agosto 2019.