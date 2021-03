Il centro di Macherio cambia volto: case, negozi, più verde e una piazza illuminata.

Al posto del comparto industriale dismesso occupato da un’azienda storica di materassi sorgerà un nuovo complesso residenziale con spazi per il terziario. Un progetto cambierà il volto del centro del paese. La superficie interessata è di oltre 8 mila metri quadrati, compresa tra le vie Piave, Vittorio Veneto, 1 Maggio e Matteotti, in sintesi tra la piazza del Lavatoio e il piazzale della stazione ferroviaria. Il cambio di destinazione urbanistica porterà sulle ceneri dei capannoni, residenze e spazi per il terziario, rispettivamente 11.935 metri cubi per le abitazioni e 2.145 per l’artigianale-terziario.

Le trattative con l’Amministrazione comunale hanno portato a ridurre sensibilmente l’impatto del mattone sul verde, che viceversa dai 1.000 metri quadrati richiesti per legge, si amplierà fino a 1.600 metri quadrati. “Si tratta di un’operazione del privato che ha presentato il progetto all’Amministrazione comunale – spiega il sindaco Mariarosa Redaelli – Un progetto che abbiamo ben accolto perché darà un nuovo volto al centro del nostro paese. Noi abbiamo sempre puntato alle riqualificazioni: questo è il primo passo. Il progetto è già stato esaminato dai nostri tecnici e dovrà seguire tutti i passaggi del caso, sarà illustrato anche in Consiglio comunale il prima possibile».

