Il Centro tennis di Concorezzo cambia pelle. In via Libertà sono iniziati i lavori di costruzione dei nuovi campi da padel.

A dare l’annuncio dell’apertura del cantiere è stato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio. Il primo cittadino ha voluto ringraziare la “Squeeze Asd”, società che nei mesi scorsi si era aggiudicata il bando per la riqualificazione dello storico centro sportivo concorezzese.

“Un’altra bella notizia per Concorezzo – ha scritto Capitanio sul proprio profilo Facebook – Sono partiti i lavori per il Centro tennis che rilanceranno la struttura e introdurranno i campi da padel. Un grazie alla “Squeeze Asd” che in un periodo di Covid ha creduto fortemente in questo progetto, investendo su Concorezzo. Siamo qui per fare, migliorare e rilanciare, con testa e cuore. Siamo davvero orgogliosi della rete di collaborazioni che si sta creando e dell’entusiasmo che sostiene queste idee”.