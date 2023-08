Il Comitato Gemellaggi piange il presidente

Lutto a Triuggio per la scomparsa di Mauro Beccalli, presidente del Comitato Gemellaggi, vinto da una malattia all’età di 70 anni. I funerali saranno celebrati lunedì 7 agosto, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonino Martire.

Il Comitato Gemellaggi perde il presidente

Beccalli lascia la moglie Francesca e i due figli Denise ed Emanuele. Dal 2012 era presidente del Comitato Gemellaggi, un sodalizio impegnato a mantenere attivi la relazione e il dialogo con il Comune francese di Fismes. A maggio il recente viaggio dai gemelli francesi a cui Mauro non ha potuto partecipare per motivi di salute ma riuscendo comunque a organizzare un intervento da remoto.

Il ricordo del sindaco

«Sapevo che aveva da tempo problemi di salute, non pensavo che ci lasciasse così presto - il pensiero del sindaco di Triuggio, Pietro Cicardi - Un grande volontario che mancherà alla nostra comunità. Si era prodigato veramente in tanti gruppi e associazioni. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia da parte mia e di tutta la Giunta».

Il ricordo dell'assessore

«Ho avuto modo di conoscere meglio Mauro quando sono stata nominata rappresentante del Consiglio comunale nel Comitato Gemellaggi e ho iniziato a partecipare alle riunioni del direttivo - ha aggiunto Claudia Cattaneo, assessore al Volontariato sociale - Si è dato da fare fino all’ultimo, un uomo molto disponibile e misurato».

Il sodalizio

Dal 1999 è attivo un patto di gemellaggio tra il Comune di Triuggio e il Comune di Fismes in Francia. Da tale data entrambe le municipalità sonno impegnate per mantenere attive le relazioni e il dialogo tra le due comunità, per allargarne gli ambiti di intervento e per accrescere l'intensità dei rapporti di fratellanza già instaurati. L'associazione, nata ufficialmente come Comitato Gemellaggi nel 2012, raccoglie l'eredità dei precedenti gruppi: il comitato fondatore di cui era presidente l'ex sindaco Rosanna Zolesi, il comitato dal 2000 con presidente Rodolfo Suma, il comitato dal 2010 presieduto da Pierdanilo Mosca, il comitato dal 2012 presieduto dal compianto Mauro Beccalli.

