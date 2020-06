Il Consiglio comunale di Cornate ricorda Luca Gerlinzani

Il Consiglio comunale di Cornate ha ricordato Luca Gerlinzani. Ieri sera, giovedì, l’assise si è radunata per la prima volta dalla scomparsa dell’assessore, avvenuta lo scorso 23 marzo.

Grande commozione in aula

Una rosa bianca appoggiata sulla sua postazione e tanta commozione in aula. Il Consiglio comunale ha voluto ricordare così l’assessore al Commercio Luca Gerlinzani, scomparso lo scorso 23 marzo a soli 49 anni, vinto dal coronavirus. Un omaggio discreto ma profondo, proprio com’era Gerlinzani: storico militante della Lega, era al suo terzo mandato in Amministrazione, dopo aver affiancato per dieci anni l’ex sindaco Fabio Quadri. Proprio quest’ultimo è stato protagonista di uno dei ricordi più emozionanti.

“Luca era una persona a modo, posata, che non si arrabbiava mai – ha dichiarato commosso l’attuale assessore all’Urbanistica – Chissà come mai sono sempre le persone come lui le prime a lasciarci. Resterà sempre con noi, lo ricorderemo ogni giorno”.

Un ricordo condiviso dagli altri assessori e rappresentanti del Consiglio comunale, radunatisi per la prima volta “in presenza” dallo scoppio della pandemia.

