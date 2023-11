Il coro di Casatenovo piange il presidente

Il coro Santa Felicita di Casatenovo in lutto per la morte del suo presidente Luigi Crippa di Tregasio, frazione di Triuggio. Si è spento ieri, domenica 19 novembre, all'età di 78 anni.

L'addio a Luigi Crippa

Originario di Casatenovo ma da qualche tempo residente a Tregasio di Triuggio, Luigino Crippa - così lo chiamavano affettuosamente amici e conoscenti - ha sempre vissuto quella del canto e della musica come una grande passione. Una passione che l'ha portato a entrare a far parte del coro Santa Felicita fino a diventarne presidente. Un legame totale, quello tra lui e l'associazione di Casatenovo, che viveva come una seconda famiglia. E sono tante, tantissime, le amicizie coltivate proprio grazie al coro.

Il funerale

Malato da tempo, Luigino Crippa si è spento domenica e gli amici del coro gli hanno dedicato un pensiero affettuoso sulla loro pagina Facebook.

"Con profondo dolore, annunciamo la scomparsa del nostro stimato presidente e caro amico, Luigi Crippa, affettuosamente conosciuto come Luigino. La sua passione per la musica e la dedizione al Coro Santa Felicita di Casatenovo saranno sempre ricordate. Luigino rimarrà nei nostri cuori, lasciandoci un'eredità di gioia e armonia. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia. La musica celeste ora ha un nuovo e brillante cantore".

Il funerale di Luigino Crippa verrà celebrato domani, martedì 21 novembre, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio a Casatenovo. Poi la salma verrà tumulata al cimitero di Tregasio.

