Il giudice assolve l'ex sindaco Mariani

Assoluzione per l’ex sindaco di Seregno Giacinto Mariani e per i costruttori Emilio Giussani e Maurizio Schiatti. Rinvio a giudizio, invece, per l’altro ex sindaco Edoardo Mazza e per l'imprenditore Giorgio Vendraminetto.

La decisione del gup

Martedì 14 febbraio è arrivata la decisione del gup di Monza Silvia Pansini. Per Vendraminetto e Mazza le accuse riguardano presunte irregolarità nelle pratiche urbanistiche relative al centro poliambulatoriale di via Colzani, e un altro intervento in via Formenti. Il processo è stato fissato a maggio.

Per Mariani, che si è fatto giudicare con il rito abbreviato, la Procura aveva chiesto la condanna a 4 anni e mezzo di reclusione. Mariani è imputato insieme a Mazza e altri imprenditorianche per il primo filone dell’inchiesta sull'urbanistica seregnese, ribattezzata Seregnopoli: per Mariani, imputato di abuso d'ufficio, l’accusa ha chiesto l'assoluzione. Il processo è alle battute finali.