Il gruppo adolescenti dell’oratorio Sacro Cuore ripulisce Arcore dalla monnezza

Uno dei problemi che attanagliano Arcore sono le compagnie di ragazzi che si ritrovano in piazze e giardinetti facendo schiamazzi e lasciando spesso rifiuti abbandonati, tra cartacce, lattine, mozziconi di sigarette e bottiglie vuote.

Ma ad Arcore c’è anche chi, giovane pure lui, fa l’esatto contrario, per dare un segnale di civiltà e un messaggio di rispetto per gli altri e per il territorio.

È un bel messaggio in un momento come questo, in cui sentiamo troppo spesso di situazioni difficili che vedono coinvolti alcuni giovani.

Spazzini per un giorno

E così il gruppo adolescenti dell’oratorio Sacro Cuore ha ripulito Arcore dalla monnezza e dai rifiuti abbandonati.

Un bellissimo gesto quello che ha visto protagonisti una dozzina tra adolescenti, giovani ed educatori della parrocchia di Sant’Eustorgio. Ieri mattina, domenica 14 febbraio, con olio di gomito e buona volontà, “armati” di guanti e sacchetti, i giovani, hanno sfidato le temperature glaciali e hanno ripulito alcune zone della città piene di rifiuti abbandonati.

“La terra è un bel posto e vale la pena lottare per lei”

“ Insieme ad alcuni adolescenti e qualche ragazzo del gruppo 18/19 enni della nostra parrocchia, abbiamo voluto terminare il capitolo del cammino “Amare gli altri” facendo un gesto concreto: Ripulire delle zone di Arcore che sono state po’ trascurate.Grazie ragazzi”, hanno scritto i volontari dell’oratorio sul profilo Facebook.

Le zone ripulite sono quelle che si trovano al confine tra Arcore e Vimercate, in particolare in prossimità di via Battisti e a Cascina del Bruno. Chapeau