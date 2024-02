Il ladro di statue è tornato in azione: al cimitero di Cassina Savina di Cesano Maderno è stata rubata un’altra Madonna.

L’amara scoperta è di una cesanese che, andata al camposanto per pregare sulla tomba dei suoi genitori a pochi giorni dall'ultima visita, non ha più trovato la sta. "Ero stata al cimitero il venerdì prima, intorno alle 16, e la statua era al suo posto, come negli ultimi trent’anni - spiega la donna, che chiede l’anonimato e mostra le fotografie della tomba prima e dopo il passaggio dei ladri - Il furto non fa rabbia tanto per il valore della statua, che pure è alto, ma per il fatto che quella era la statua della tomba di famiglia, la tomba di mamma, che è morta trent’anni fa, e papà, che è mancato dieci anni fa".

E’ il gesto "brutto, bruttissimo" che indigna. "Ai mazzi e ai vasi di fiori che spariscono uno può anche passarci sopra, ma a una statua no - dice la donna - Era una Madonna in bronzo alta più di un metro con una colomba tra le mani. Pensare che avevo in mente di portarla a fare lucidare e mi avevano suggerito di lasciarla com’era perché avrebbe dato meno nell’occhio". La cesanese ha presentato denuncia alla Tenenza dei Carabinieri. L’auspicio è che le telecamere puntate sul parcheggio abbiano ripreso il ladro.

"La tomba dei miei genitori si vede dal cancello: l’avranno adocchiata. E magari avranno approfittato della pioggia di sabato per entrare al cimitero senza essere osservati. Non la sostituirò, ci sono rimasta troppo male: un dolore e una rabbia che non avevo mai provato" dice la donna. Non un furto isolato. Qualche giorno prima era già sparita un’altra statua in bronzo, della Madonna Immacolata, dalla tomba di un'altra famiglia.