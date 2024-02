Ladri in azione al cimitero di Cassina Savina di Cesano Maderno: ignoti hanno rubato una Madonnina in bronzo posizionata su una tomba.

Ladri in azione al cimitero: rubata una statua da una tomba

Non si sa se la mano sia la stessa che nelle ultime settimane ha fatto razzie anche nei camposanti dei Comuni vicini, Camnago di Lentate e Barlassina, fatto sta che nei giorni scorsi, con amarezza e rammarico, il seregnese Gianfranco Fumagalli, 83 anni, non ha più trovato la statua in metallo raffigurante la Madonna Immacolata, posizionata sulla tomba dei suoi famigliari.

"Due giorni prima era al suo posto"

Il seregnese nato e cresciuto a Cassina Savina di Cesano Maderno non poteva credere ai propri occhi quando ha notato che dalla tomba dei genitori, vicino all’ingresso del cimitero, era sparita la statua. "Era affrancata alla lastra di marmo, quindi non si toglieva con facilità, l’hanno come strappata - spiega l’83enne - Due giorni prima ero andato a fare visita ai miei genitori con mia moglie e la statua c’era, ma quando sono tornato l'altro giorno ho trovato questa brutta sorpresa".

"Non c'è più rispetto per i morti"

La statua era alta 80 centimetri. "Era costata 2.800 euro vent’anni fa. Prima sulla tomba di famiglia ne avevamo un’altra che aveva scelto personalmente mia mamma. Ci teneva tanto. Quando ce l’hanno rubata l’ho ricomprata identica. Ma non è tanto per il valore economico, più che altro per quello affettivo. Non c’è più rispetto nemmeno per i morti - continua Fumagalli - Mi hanno consigliato di non sostituire più la statua con una nuova e di mettere un vaso con una bella pianta perché i ladri potrebbero tornare. Ci penseremo. Certo è che dispiace".