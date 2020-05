Il mercato di Arcore riapre: ingressi contingentati e misurazione della temperatura FOTO E VIDEO

Il mercato di Arcore riapre: ingressi contingentati e misurazione della temperatura. Alle 9.30 si contavano già 200 accessi in totale. Mancano all’appello molti ambulanti.

Ha riaperto questa mattina, mercoledì 6 maggio 2020, il mercato cittadino di Arcore. Già dalle prime ore di oggi in piazza Pertini sono arrivati gli ambulanti a cui è consentita la vendita. Si tratta delle bancarelle che trattano generi alimentari.

Ingressi contingentati

I mercato dunque è ripartito e in sicurezza: è stato creato un ingresso dove stazionano i volontari della Protezione Civile che si occupano di rilasciare un numero di ingresso – per valutare quante persone effettivamente arriveranno al mercato – e di misurare la temperatura corporea ad ogni cittadino. Per uscire dal mercato è stato invece predisposto uno spazio ad hoc, diverso da quello di entrata.

Mancano diverse bancarelle

Le bancarelle che effettivamente hanno il permesso di riprendere l’attività di vendita sono 30 ma nella mattinata di oggi se ne contano poco più di 15; ne mancano quindi parecchie all’appello. Ogni ambulante ha mantenuto la sua posizione all’interno dell’area mercatale.

Tutti con guanti e mascherine

Per quanto riguarda invece l’affluenza alle 9.30 si contavano già oltre 200 accessi: le persone possono entrare al mercato in maniera contingentata e fino a un massimo di due persone per bancarella, munite di mascherina. Gli agenti della Polizia locale di Arcore controllano che tutto si svolga in totale sicurezza.

